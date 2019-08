Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Trickdiebe und Betrüger bleiben auch in der Ferienzeit äußerst aktiv - Kriminalbeamte kämpfen gegen Kriminelle und Aktenberge an

45117 E. und 45468 MH.- Stadtgebiete: Trotz Ferienzeit, in der auch die Hektik auf den Straßen und in den Städten deutlich nachlässt, ist eine Entspannung bei Straftaten "zum Nachteil von älteren Menschen" nicht spürbar. Allein am gestrigen Donnerstag (1. August) verzeichnete die Polizei in Essen und Mülheim mindestens 27 Fälle von Trickbetrügereien und Trickdiebstählen. In allen 27 angezeigten Fällen blieben die Kriminellen erfolglos - jedoch gehen die Experten der Kriminalpolizei von einer hohen Dunkelziffer aus, bei denen die Betrüger sicherlich auch erfolgreich waren. Selbst ein "Scherenschleifer" im Essener Norden ergaunerte einige Euro, nachdem er den Betrag für seine "Arbeit" bekam. Die Messer blieben jedoch stumpf. Zeitgleich (1. August, gegen 14 Uhr) konnte ein falscher Wasserwerker in eine Krayer Wohnung gelangen. Aus Sorge vor den zerborstenen Leitungen bemerkte eine betagte Seniorin nicht, dass der Wasserwerker mit ihrem Geld und dem Schmuck das Weite suchte. Der Schaden dürfte etliche tausend Euro betragen. Die Essener Polizei ruft deshalb auch in der Ferienzeit zur besonderen Vorsicht auf. Verdächtige Beobachtungen, Feststellungen oder Straftaten sollten der Polizei schnellstmöglich gemeldet werden. Nur so geben Sie unseren Polizisten die Möglichkeit, Kriminelle festzunehmen oder gestohlenes Eigentum sicherzustellen. Hinweise nimmt die Polizei immer unter der Notrufnummer 110 oder der zentralen Rufnummer des Polizeipräsidiums Essen 0201-8290 entgegen./Peke

