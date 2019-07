POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Diebestrio erwischt

Am 29.07.19, gegen 14.45 Uhr, wurden in einem Lebensmittelmarkt in der Carl-Zeiß-Str.,38644 Goslar, drei Frauen (22,26,44 Jahre) durch den Detektiv des Hauses beobachtet, als sie größere Mengen Aufsatzsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten im Wert von knapp 1.000 EUR aus dem Regal nahmen und in mitgeführte Einkaufstaschen verstauten. Die Taschen versteckten sie anschließend in zwei mitgeführten Kinderwagen.

Gegen die 26-jährige Goslarerin und ihre beiden Begleiterinnen aus Hamburg wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

