POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Pkw

57537 Wissen, Gerichtsstr. (ots) - In der Nacht von Di./Mi., 04./05. 12.2018 zerstachen unbekannte Täter alle vier Reifen an dem Pkw Nissan Qashqai eines 39-jährigen Fahrzeughalters. Alle Reifen wiesen einen seitlichen Einstich in der Karkasse auf. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



