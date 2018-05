POL-MA: Neulußehim: Kioskeinbruch - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Dienstag drangen bislang nicht ermittelte Täter in den Kiosk in der Bahnhofstraße über ein aufgehebeltes Fenster ein und entwendeten eine leere, elektronische Geldkassette sowie etliche Schachteln Zigaretten verschiedenster Marken. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht benennen, dürfte sich jedoch auf weit über 1.000 Euro belaufen. Als Einbruchszeit kommt Montagabend, 20 Uhr bis Dienstagmorgen, kurz vor 10 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

