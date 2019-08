Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Renitenter Ladendieb festgenommen

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Die Polizei hat am Donnerstag, 1. August, in einem Einkaufszentrum am Hans-Böckler-Platz einen renitenten Ladendieb festgenommen. Gegen 15 Uhr hatte der 45-Jährige zwei Flaschen Parfüm gestohlen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und, nachdem er das Geschäft verlassen hatte, auf den Diebstahl angesprochen. Daraufhin versuchte der Dieb zu flüchten, konnte aber außerhalb des Einkaufszentrums von dem 27-jährigen Ladendetektiv gestellt werden. Der 45-Jährige versuchte, den 27-Jährigen zu schlagen, dieser konnte aber ausweichen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei nahm den renitenten Ladendieb vorläufig fest. Er wurde am nächsten Tag nach richterlicher Vorführung wieder entlassen. /bw

