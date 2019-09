Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190919-852: Unfallflucht auf Parkplatz

Radevormwald (ots)

Auf einem Parkplatz in Radevormwald hat sich am Samstag (14.September) auf einem Parkplatz in der Poststraße ein Unfallflucht ereignet.

Gegen 16 Uhr parkte ein 58-jähriger Wuppertaler seinen silbernen Mercedes auf dem Parkplatz und ging dann zur dortigen Pflaumenkirmes. Als er um 18:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an seinem Mercedes.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war gegen seine hintere Stoßstange gefahren. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nun ermittelt die Polizei. Zeugen, die etwas gesehen haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

