Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Den Weg zur Schule nicht gefunden

Wilhelmshaven (ots)

Am 14.08.2019, gegen 07.00 Uhr, erhielt die Kooperative Leitstelle der Polizei in Oldenburg einen Notruf aus Varel. Was war passiert? Ein 11-jähriges Mädchen aus Varel bat um Hilfe, da sie mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war und sich verfahren hatte. Da das Mädchen für die Schule einen Tag zu früh war, wurde der Vater des Mädchens kontaktiert. Gemeinsam mit den eingesetzten Polizeibeamten wartete sie auf ihren Vater, der sie abholte und wieder mit nach Hause nahm.

