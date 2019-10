Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Weierbach. Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 29.09.2019 kam es um 14.45 Uhr am Kreisel der Globus Tankstelle zwischen den Straßen Kaufacker und Zwischen Wasser in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter PKW-Führer ist entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisel eingefahren und das entgegenkommende Fahrzeug, ein silberfarbener BMW musste in den Straßengraben ausweichen. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Es soll sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen roten PKW handeln. Weitere Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

