Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand eines Wäschetrockners

Mönchengladbach - Rheindahlen 27.07.2019 16:18 Uhr Weißbuchenweg (ots)

Gegen 16:20 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach der Brand eines Wäschetrockners in einem Wohnhaus am Weißbuchenweg in Rheindahlen gemeldet. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten von außen eine Rauchentwicklung aus den Kellerfenstern des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses erkennen. Die Hausbewohner hatten sich bereits alle nach draußen in Sicherheit bringen können, sodass niemand verletzt wurde. Sofort wurde von der Feuerwehr ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Kellergeschoss eingesetzt. Der brennende Trockner konnte schnell abgelöscht werden und wurde danach ins Freie verbracht. Der Treppenraum des Hauses war zum Glück nicht verraucht, da die Tür zum Keller beim Eintreffen der Feuerwehr geschlossen war. Somit beschränkten sich die abschließenden Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter auf das Kellergeschoss. Es entstand kein größerer Schaden und alle Hausbewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zum Einsatz kamen über 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr (Wache Holt), der Freiwilligen Feuerwehr Rheindahlen, des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Valles

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell