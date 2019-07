FW-MG: Brennt Unrat im Steigeschacht

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Flughafen, 26.07.2019, 09:42 Uhr, Senefelder Strasse (ots)

Brand im Steigeschacht einer Druckerei

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr in eine Großdruckerei an der Senefelder Strasse gerufen. Mitarbeiter bemerkten eine verdächtige Rauchentwicklung auf einer der Toiletten und alarmierten folgerichtig die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort die verrauchte Toilettenanlage vor. Mit einer Wärmebildkamera konnte die Ursache für den Rauch in einem Steigeschacht für Wasserleitungen gefunden werden. Die geflieste Wand vor dem Steigeschacht musste geöffnet werden um an den brennenden Unrat in dem Steigeschacht zu gelangen. Das entstandene Feuer wurde schnell gelöscht und der Betrieb konnte wie gewohnt weiter geführt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

