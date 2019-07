Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sankt Martin - Oldtimer-Klassiker geht in Flammen auf

Sankt Martin (ots)

Ein 50-jähriger Mann aus dem Raum Stuttgart befuhr am gestrigen Mittag gegen 12:30 Uhr die Totenkopfstraße in Richtung der dortigen Wanderhütte. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer plötzlich ein Qualmen aus dem Motorraum. Nach Abstellen des Fahrzeugs, stand dieses nur wenige Augenblicke später in Brand. Das Fahrzeug, ein FIAT-ABARTH 1300 aus dem Jahre 1970, brannte in kürzester Zeit vollständig aus. Nach einem eigenmächtigen Löschversuch klagte der Fahrzeugführer über leichte Atemwegsbeschwerden, musste jedoch nicht weiter ärztlich versorgt werden. Laut Halter hatte der Oldtimer einen Zeitwert von ca. 150 Tsd. Euro. Die Feuerwehren Edenkoben und Maikammer befanden sich im Einsatz. Der Brand griff nicht auf angrenzende Bäume über.

