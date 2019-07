Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unwetter sorgt für Polizeieinsätze

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Aufgrund des Unwetters in der Nacht vom 20.07.2019 auf den 21.07.2019 kam es bei der Polizei Edenkoben zu mehreren "witterungsbedingten" Einsätzen. Um 0:45 Uhr lagen mehrere Bäume über die Fahrbahn der L 542 zwischen Venningen und Großfischlingen. Gegen 1:00 Uhr blockierte ein umgestürzter Baum die B37 zwischen Gommersheim und Böbingen. Um 1:30 Uhr wurden mehrere Äste von der Autobahnabfahrt Edenkoben geräumt. Nur fünf Minuten später mussten wiederum Äste von der L516 bei Roschbach beseitigt werden. Um 1:40 Uhr wurde ein umgestürzter Baum in der Maxstraße in Flemmlingen gemeldet. Gegen 3:00 Uhr räumten die Beamten dann mehrere Baumteile im Bereich Modenbachtal/Weyher von der Straße. Um 4:00 Uhr mussten die Pfalzwerke verständigt werden, da in Kirrweiler mehrere Äste in eine Spannungsleitung hineinragten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Edenkoben

PK Sebastian Bollinger



Telefon: 06323-955-113

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell