Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Rutesheim: Gefährdung des Straßenverkehrs --- Zeugenaufruf ---

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Freitagmittag auf der A 8 sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines silberfarbenen Citroen "C-Crosser" mit französischer Zulassung war gegen 13:25 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung München unterwegs und überholte dabei mehrere Fahrzeuge rechts. Beim Wiedereinscheren auf die linke Spur gefährdete der 42-Jährige einen auf der linken Spur fahrenden VW-Fahrer und bremste ihn in der Folge angeblich grundlos aus. Den Angaben des Citroen-Fahrers zufolge, wechselte der 20 Jahre alte Fahrer des VW Golf daraufhin auf den mittleren Fahrstreifen, schloss seinerseits zu dem Citroen auf und versuchte ihn dann nach links in die Leitplanke zu drängen, ehe er wieder vor dem Citroen auf die linke Spur wechselte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/6869-0, bei der Verkehrspolizei zu melden.

