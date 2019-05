Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Auffahrunfall verletzt

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagmittag auf der Platanenallee zu einem Verletzten geführt. Möglicherweise war der 62 Jahre alter Renault-Fahrer aufgrund einer medizinischer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW kollidiert. Der Fahrer musste an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt werden und kam mit einem Rettungswagen ins Ortenau Klinikum Offenburg. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.500 Euro.

/ph

