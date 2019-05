Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kleiner Brand

Lahr (ots)

Auf dem Herd erhitztes und dort vergessenes Öl sorgte am Dienstagnachmittag für einen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Ernetstraße. Nach aktuellem Sachstand hat sich kurz nach 16 Uhr das in einem Topf befindliche Öl durch das eingeschaltete Kochfeld entzündet. Einer Bewohnerin gelang es zwar das kleine Feuer zu ersticken, sie wurde hierbei jedoch leicht verletzt.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell