Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 30.09.2019 kam es in Hermeskeil, Am Dörrenbach, zu einer umweltgefährdenden Abfallbeseitigung von Altöl. Durch bislang unbekannte Täter wurde in einem gelb-roten Plastikeimer, Tabakbehältnis der Marke Pall-Mall, ca. 3-4 Liter Altöl am Uferbereich des Dörrenbachs illegal entsorgt. Durch glückliche Umstände kam es zu keiner Gewässerverunreinigung. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503-9151-0

