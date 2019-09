Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radfahrer bei Frontalzusammenstoß schwerverletzt

Idar-Oberstein (ots)

Am 28. September kam es kurz vor 18 Uhr in Niederhosenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen befuhr der Radfahrer von Wickenrodt kommend einen geteerten Feld-/Wirtschaftsweg, welcher im weiteren Verlauf in die Sonnenstraße in Niederhosenbach übergeht. Dabei stieß er auf abschüssigem Streckenverlauf frontal mit einem Pkw zusammen, welcher von einem 68-jährigen Mann in Gegenrichtung geführt wurde. Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn abseits ins Gebüsch geschleudert. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach seiner Bergung und Erstbehandlung vor Ort in das Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Das Fahrrad wurde durch den Aufprall total beschädigt. Am Pkw entstand hoher Schaden im Frontbereich. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf ca. 12000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Sachverständiger hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die PI Idar-Oberstein geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Idar-Oberstein

Tel. 06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell