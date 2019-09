Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Jagdhütte

Gielert (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 24.09.2019 bis 28.09.2019 in eine zur Jagd genutzten Holzhütte, welche sich im nördlichen Bereich außerhalb der Ortslage Gielert befindet, ein. Die Täter hebelten gewaltsam die verschlossene Eingangstür auf und entwendeten aus der Hütte mehrere Gegenstände. Unter anderem wurde ein Ofen, mehrere Angelruten, ein Grillrost und ein Schrank entwendet. Der Schaden beläuft sich auch einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

