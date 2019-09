Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Unfallflucht - 14-jähiger Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (25. September 2019) hat sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er einen 14-jährigen Radfahrer touchiert hatte. Der Junge wurde dabei leicht verletzt.

Der Radfahrer war gegen 16 Uhr auf der Herderstraße in Richtung Goethestraße unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Goethestraße touchierte ein Fahrer (28-35 Jahre) mit seinem grauen VW Golf das Kind. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer fragte den Jungen durch das geöffnete Fenster, ob alles in Ordnung sei. Dann setzte er seine Fahrt in Richtung Schillerplatz fort, ohne sich weiter um ihn zu kümmern.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (741)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell