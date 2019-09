Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem-Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bockenem/Volkersheim(hei): In der Zeit vom 27.09.2019, 18:00 Uhr bis 28.09.2019, 08:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, einen grauen Opel Corsa, in der Hainbergstraße Höhe Hausnummer 12 in der Ortschaft Volkersheim, am Fahrbahnrand. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw beim Vorbeifahren, beschädigte die hintere linke Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hierbei entstand am Opel Corsa ein geschätzter Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-901115, zu melden.

