Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel, Zeitraum 07. - 09.06.2019

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch Varel - In der Zeit vom Donnerstagabend, 21:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 07:30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter in der der Windallee einen zum Waldstadion gehörenden Geräteraum auf. Ob Diebesgut erlangt wurde ist, steht derzeit noch nicht fest. Es entstand Sachschaden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Bockhorn - Am frühen Samstagmorgen wurde eine Vareler Polizeistreife auf der Wilhelmshavener Straße auf den Fahrer eines Kleinkraftrades aufmerksam. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der 57-jährige Mann aus Varel nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Varel - Am späten Samstagabend unterzog eine Vareler Polizeistreife in der Straße Zum Jadebusen den Führer eines Pkw Ford Fiesta einer Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der 22-jährige Mann aus Wilhelmshaven nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen diesen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Sachbeschädigung Varel - Am Samstagnachmittag gegen 17:35 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner zwei Jugendliche bei der Beschädigung eines Spielplatzzaunes an der Straße Am Sande in Dangastermoor und alarmierte die Polizei. Die Jugendlichen konnten jedoch unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr Zetel - Am späten Samstagabend kontrollierten Vareler Polizeibeamte an der Jakob-Borchers-Straße einen 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Westerstede. Eine Überprüfung am Atemalkoholtestgerät bestätigte, dass der Mann seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

