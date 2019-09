Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brandmeldeanlage löste Vollalarm aus

Schermbeck (ots)

Zu einem Behindertenwohnheim an der Erler Str. wurde die Feuerwehr Schermbeck, am Samstag um 11:42 Uhr, augrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass in einem Kochbereich eine Pfanne zu heiß geworden ist. Durch die Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage (BMA) aus. Die BMA wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle konnte dem Betreiber übergeben werden.Alle drei Löschzüge konnten die EInsatzstelle gegen 12:10 Uhr verlassen.

