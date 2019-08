Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Grünschnitthaufen brannte am Sonntag

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Schermbeck gegen 10:08 Uhr mit dem Stichwort Garage-/Schuppenbrand zu einem Hotelbetrieb an der Straße "Am Voshövel" alarmiert. Laut erster Meldung sollte hier die "Ernst-August-Hütte" brennen. Dies bestätigte sich jedoch nicht.

Stattdessen brannten ca. 100 m hinter der Hütte ein ca. 5 m³ großer Grünschnitthaufen. Unter Vornahme von 2 C-Rohren unter Atemschutz wurde der Haufen gelöscht. Mit Hilfe eines Teleskopladers wurde der Haufen auseinandergezogen und weiter abgelöscht.

Die Einsatzstelle konnte im Anschluss an den Eigentümer übergeben werden. Der Einsatz endete um 11:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schermbeck

Ellen Großblotekamp

Telefon: 0170/5660898

E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de

http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell