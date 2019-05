Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mutmaßlicher Autodieb in Bayern festgenommen

Hannover (ots)

Polizeibeamte aus Bayreuth haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (06.05.2019) einen 33-Jährigen in einem VW Touareg an der Bundesautobahn (BAB) 9 festgenommen. Er steht im Verdacht, den Pkw im April 2019 aus einer Garage in Springe entwendet zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2019 aus einer Garage an der Jägerallee in Springe entwendet worden. Dabei hatte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Stellplatz verschafft. Im Anschluss flüchtete der Dieb mit dem weißen VW Touareg (Zeitwert 30.000 Euro) in unbekannte Richtung.

Nun der Fahndungserfolg: Montagfrüh, kurz nach 01:00 Uhr, kontrollierten Beamte der bayerischen Polizei den Wagen an der BAB 9 bei Bayreuth und stellten fest, dass der Pkw zur Fahndung ausgeschrieben war. Daher nahmen die Polizisten den 33 Jahre alten Fahrer vorläufig fest. Die Ermittlungsgruppe Kfz der Kripo Hannover ermittelt nun gegen ihn wegen schweren Diebstahls. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der mutmaßliche Autodieb einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte ihn in U-Haft. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell