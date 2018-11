FW-KR: Angebranntes Essen als Lebensretter

Krefeld (ots) - Am heutigen Abend (Freitag 09.11.2018) wurde die Feuerwehr von Anwohnern wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders um 20:07 Uhr zur Neukirchener Straße nach KR-Elfrath gerufen. Von außen konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Schadensmerkmale feststellen woraufhin sie sich über die Drehleiter Zutritt zu der Wohnung verschafften. In der Wohnung wurde neben angebranntem Essen auf dem Herd, eine Person aufgefunden, die aufgrund eines medizinischen Notfalls bewusstlos war. Die Person wurde sofort durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Das Essen wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und die Wohnung kurz gelüftet. Die aufmerksamen Nachbarn haben in diesem Fall in Verbindung mit dem Heimrauchmelder dem Bewohner das Leben gerettet.

