Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall Höhe Emilienhof

Northeim (ots)

B 241 zwischen Moringen und Höckelheim - Mittwoch, 20. März 2019, 08.50 Uhr

MORINGEN (fal) - Am Mittwoch gegen 08.50 Uhr kam es im Einmündungsbereich B 241/K 424 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein 58 Jahre alter Northeimer war auf der Kreisstraße in Richtung des Emilienhofes unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf die Bundesstraße in Richtung Moringen übersah er den von rechts nahenden Pkw eines 53 Jahre alten Northeimers, der im Begriff war nach links in Richtung Schnedinghausen abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der Pkw des 53-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

