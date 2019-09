Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Versuchter Einbruch

Hildesheim (ots)

Versuchter Einbruch

Sarstedt (kop) In der Nacht vom 26. auf den 27. September 2019, versuchte ein unbekannter Täter am Moorberg die Nebentür eines Supermarktes aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Aufbruch-Versuch stand. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnr. 0566/9850 in Verbindung zu setzen.

