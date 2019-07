Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfall im Begegnungsverkehr

Lkw-Fahrer fährt weiter

Ahaus-Alstätte (ots)

Am Freitag befuhr ein 69 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus gegen 13.15 Uhr die Gronauer Straße, wo ihm ein Lkw entgegen kam. Die Fahrzeuge berührten sich seitlich und an dem Pkw entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Lkw-Fahrer hatte seine Fahrt fortgesetzt. Eine Beschreibung des Lkws liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell