Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter stand unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Am Freitag kam es gegen 16.45 Uhr auf der Münsterstraße zwischen Bocholt und Rhede zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro entstand. Die Fahrer blieben unverletzt. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Rhede war auf den Pkw eines 47-jährigen Rheders aufgefahren. Ein Drogentest bei dem 21-Jährigen verlief positiv auf den Cannabiswirkstoff THC, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und ein Strafverfahren einleiteten. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

