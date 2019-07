Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leihgabe sorgt für Zwist

Offenburg (ots)

Mit einer Verletzung am Mund endete am Dienstagmittag die Aussprache zwischen einem 13- und einem 14-Jährigen. Als die beiden sich gegen 14:50 Uhr in der Wichernstraße trafen, forderte der jüngere der beiden offenbar die Rückgabe einer zuvor überlassenen kleinen Musikanlage ein. Der 14-Jährige soll daraufhin seinem Gegenüber einen Kopfstoß versetzt haben und im Anschluss das Weite gesucht haben. Die im Anschluss alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Jugendlichen eingeleitet.

