Polizei Mettmann

POL-ME: Raub unter Jugendlichen - Mettmann - 1904001

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagabend des 30.03.2019, gegen 21:20 Uhr, beraubten mehrere Jugendliche an der Königsberger Straße in Mettmann drei 18 bzw. 19-jährige Männer. Das Trio grillte an einer angemieteten Garage im rückwärtigen Bereich der Otfried-Preußler-Schule, als plötzlich zwei männliche Personen vor ihnen auftauchten. Die beiden Unbekannten hielten den drei jungen Männern eine Pistole vor und forderten sie auf, sich an der Nachbargarage aufzustellen. Die drei Bedrohten folgten der Anweisung. Unterdessen liefen mehrere Jugendliche in deren Garage und entwendeten daraus Wasserpfeifen sowie Tabak. Zum Tatzeitpunkt soll sich eine unbestimmte Anzahl weiterer männlicher Jugendlicher passiv im Hintergrund gehalten haben, die ebenfalls zu der Tätergruppe gehörten. Gemeinsam mit den Haupttätern flüchteten sie anschließend, mitsamt der Beute, zu Fuß in Richtung Goethepark. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ.

Die beiden Jugendlichen mit der Pistole konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter

- ca. 18 Jahre alt

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild

- dunkelblonde Haare

- ca. 170 cm groß

- trug zum Tatzeitpunkt eine schwarzen Kapuzenpullover

2. Täter

- ca. 20 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild

- sprach akzentfreies Deutsch

- bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104/ 982-6250, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell