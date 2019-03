Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß -Langenfeld- 1903167

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Samstagnachmittag des 30.03.2019, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Solinger mit seinem Daimler ML die Straße Hardt in Richtung Solingen. In Höhe der Anschlussstelle Autobahn A3 geriet er aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot 208 eines 32-Jährigen aus Wuppertal.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot zurückgeschleudert und gegen den VW Polo einer dahinter stehenden 31-jährigen Leverkusenerin geschoben.

Bei dem Unfall wurden drei 22-, 23- und 25-jährige Beifahrerinnen im Peugeot leicht verletzt.

Ein vor Ort bei dem 66-Jährigen durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwas über 0,3 Promille (0,18 mg/l Atemalkoholkonzentration). Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Daimler und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell