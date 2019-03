Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 1,3 Promille überschlagen -Wülfrath- 1903166

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der frühen Sonntagnacht des 31.03.2019, gegen 01:15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Wülfrather mit seinem Mazda 3 die innerstädtische Mettmanner Straße in Richtung Mettmann. In Höhe der Hausnummer 61 touchierte er aus ungeklärter Ursache zunächst einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa und anschließend noch einen ebenfalls geparkten Opel Astra.

Infolge dessen überschlug sich der Mazda und blieb mittig der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er vorsorglich zur Beobachtung verblieb. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da ein Alkoholvortest zuvor einen Wert von über 1,3 Promille ergeben hatte (0,67 mg/l Atemalkoholkonzentration).

Gegen den Unfallfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Mazda und der Opel Astra waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell