POL-AC: Pkw prallt gegen Hauswand - Fahrer flüchtet

In der vergangenen Nacht (00.20 Uhr) ist der Fahrer eines Pkw auf der Aachener Straße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann war aus Richtung Aachen kommend in Fahrtrichtung Würselen unterwegs. Wie Zeugen berichteten konnte sich der verletzte Fahrer selbst aus dem Auto befreien. Er entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Mann verlief in dieser Nacht erfolglos.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde ein weiterer Pkw und das Haus beschädigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

