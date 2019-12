POL-DO: 14-jähriger Dortmunder vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Polizei Dortmund

14-jähriger Dortmunder vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Dortmund

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-jährigen Semeon Nikolaev aus Dortmund-Schüren. Der Jugendliche wird seit dem heutigen Montag (16.12.) vermisst.

Demnach erschien der junge Dortmunder heute wider Erwarten nicht in der Schule. Stattdessen soll er seine Wohnung am Londoner Bogen mit Bargeld und einem Rucksack (gefüllt mit Kleidung) am Morgen verlassen haben. Der 14-Jährige ist 160 cm groß, schlank, hat dunkle Haare und braune Augen. Zuletzt trug er eine schwarze Winterjacke mit fellbesetzter Kapuze, eine Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

