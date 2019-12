Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen und verletzten Radfahrer nach Verkehrsunfall in Westerfilde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1476

Ein Fahrradfahrer ist am Sonntag (15.12.) auf der Westerfilder Straße gegen eine Autotür geprallt und offenbar leicht verletzt worden. Direkt im Anschluss verließ er jedoch die Unfallstelle. Nun sucht die Polizei den Mann und weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Radfahrer gegen 19.25 Uhr auf der Westerfilder Straße in Richtung Nordosten unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 66 wollte eine 41-jährige Dortmunderin gerade aus ihrem geparkten Auto aussteigen. Sie öffnete die Tür, woraufhin der Fahrradfahrer gegen diese prallte und zu Boden stürzte. Leicht verletzt stellte er sein Zweirad wieder auf und fuhr in Richtung der Straße "Mastbruch" davon.

Zeugenangaben zufolge war der Mann mindestens 180 cm groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte blonde Haare, eine leicht blutende Wunde an der Schläfe, trug schwarze Kleidung und war auf einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Der gesuchte Fahrradfahrer und/oder weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Mengede unter 0231-132-2721.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell