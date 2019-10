POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 26.10.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 26.10.2019

Limburg (ots)

1. Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom Freitag, 25.10.2019, 11.00 Uhr bis Samstag, 26.10.2019, 05.15 Uhr, wurden in 65520 Bad Camberg, Brandenburger Straße 2, die beiden amtlichen Kennzeichen LM-JA 187 von einem PKW, Audi, A3, Farbe: schwarz, entwendet. Hinweisgeber in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

2. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit vom Freitag, den 25.10.2019, 07.30 - 12.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in 65618 Niederselters ein PKW, BMW, Farbe: blau, beschädigt. Der Schaden befand sich an der vorderen rechten Stoßstange. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

