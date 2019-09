Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raub eines Mobiltelefons in Montabaur

Montabaur (ots)

Am 28.09.2019 um 16:05 Uhr gerieten auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur zunächst zwei verschiedene Personengruppen in Streitigkeiten. Aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus fertigte dann der 47-jährige Geschädigte mit seinem Mobiltelefon Bilder der anderen Gruppe, die ca. 15 Personen umfasste und überwiegend aus jungen Leuten bestand. Diese Gruppe fühlte sich dadurch provoziert und verfolgte den Geschädigten bis in den Steinweg. Dort wurde dann dem Eigentümer des Handys dieses von dem unbekannten Täter mit Gewalt entrissen und der Unbekannte flüchtete fußläufig. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, Vollbart, trug eine braune Lederjacke und weiße Turnschuhe. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

