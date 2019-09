Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Bahnhofstraße, 56410 Montabaur (ots)

In der Nacht vom 27.09.2019 auf den 28.09.2019 schlugen einer oder mehrere unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Bahnhofstraße in Montabaur ein. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise zur Klärung der Tat.

