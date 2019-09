Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin in Aull.

Aull (ots)

Am Freitag, 27.09.2019 gegen 16:00 Uhr kam es in der Staffeler Straße in Aull zu einem Zusammenstoß zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einem silbernen Pkw der Marke BMW. Das Mädchen, welches den Gehweg der Staffeler Straße befuhr, stieß mit dem ausparkenden PKW zusammen. Dabei kam sie zu Fall und erlitt mehrere Prellungen. Nach einem kurzen Wortwechsel, bei dem die beiden Fahrzeuginsassen in gebrochenen Deutsch sprachen, setzte der PKW -Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern.

Hinweise auch gerne direkt an die Polizeiinspektion Diez.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell