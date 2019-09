Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alpenrod. Diebstahl eines Pkw Opel Astra

Hachenburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 26.09. entwendeten Unbekannte in Alpenrod einen schwarzen Pkw Opel Astra Twin Top mit dem Kennzeichen WW-IH 9999. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten..

