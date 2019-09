Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems- Vollsperrung der B260 nach Verkehrsunfall

Bad Ems (ots)

Am 28.09.2019 gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen auf der B260 zwischen Bad Ems und Dausenau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein Verkehrsteilnehmer, den vor ihm abbiegenden Fahrzeugführer und stieß mit diesem zusammen. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme, musste die Strecke über ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Die notwendige Vollsperrung erzeugte nach Aussagen der eingesetzten Feuerwehrmänner teilweise wenig Verständnis bei einigen Fahrzeugführern. In einem Fall wurde die eingesetzten Kräfte sogar beleidigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei in Bad Ems eröffnet. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall werden direkt an die Polizeiinspektion in Bad Ems unter 02603/9700 erbeten.

