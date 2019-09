Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in Lütgendortmunder Kindertagesstätte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1109

Am Montagmorgen (23.9.) gegen 06.40 Uhr bemerkten Zeugen die Rauchentwicklung in einer Kindertagesstätte an der Keplerstraße.

Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Die Tatzeit dürfte demnach in der Nacht zu Montag liegen.

Wem sind in der besagten Nacht an der Kita in der Keplerstraße oder im Nahbereich Personen aufgefallen? Wer hat sonstige außergewöhnliche Beobachtungen gemacht?

Hinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231-132-7441.

