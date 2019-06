Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: Duo erbeutet mit Geldwechseltrick 500 Euro - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Ermittlungsgruppe Trick der Kripo Hannover sucht nach einem Trickdiebstahl am Donnerstagvormittag, 13.06.2019, an der Marktstraße in der Innenstadt von Burgdorf Zeugen. Dabei ist einer 74-Jährigen Geld entwendet worden.

Laut Aussage der Burgdorferin war sie gegen 10:30 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator entlang der Marktstraße unterwegs. Gegenüber der Wallstraße ging sie zwischen zwei Häusern hindurch zu einem rückwärtig am Schützenweg gelegenen Parkplatz. Dort sprach sie das derzeit unbekannte Pärchen an und fragte sie, ob sie Geld wechseln könne. Die Seniorin holte daraufhin ihre Geldbörse aus der Tasche und öffnete das Kleingeldfach. Im weiteren Verlauf kamen die beiden Trickdiebe der 74-Jährige so nahe, dass sie das Scheingeld im Wert von 500 Euro entwenden konnten. Als die Frau den Diebstahl bemerkt hatte, war das Pärchen bereits in Richtung Marktstraße geflüchtet.

Der gesuchte Mann ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer kurzen Hose.

Seine geschätzt gleich alte und gleich große Begleiterin hat braune Haare mit rötlichem Farbstich, die zu einem Dutt zusammengebunden waren. Zur Tatzeit trug sie ein blau gemustertes T-Shirt und ebenfalls eine kurze Hose. Beide Personen sind von kräftiger Statur und haben gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Hinweise zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell