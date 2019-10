PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Limburg und der Polizeidirektion Limburg - Weilburg

Limburg (ots)

Nachtrag zum heutigen Tötungsdelikt in Limburg an der Lahn:

Der Beschuldigte des heutigen Tötungsdelikts in Limburg an der Lahn wurde nach ärztlicher Behandlung dem dem zuständigen Richter beim Amtsgericht in Limburg vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, worauf der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

