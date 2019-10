PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.10.2019

Limburg (ots)

1. Autoaufbrecher schlagen zu, Runkel-Dehrn, Josef-Egenolf-Straße, Dienstag, 22.10.2019, 23.30 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2019, 08.30 Uhr

(si)Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in der Josef-Egenolf-Straße in Dehrn zugeschlagen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen dort geparkten grauen Ford Focus und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum Bargeld sowie eine Geldbörse. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Kupfer entwendet, Elz, Friedrich-Ebert-Straße, Feststellung: Dienstag, 22.10.2019

(si)Kupfer im Wert von mehreren Hundert Euro haben Unbekannte in der Friedrich-Ebert-Straße in Elz entwendet. Der Eigentümer des Gebäudes stellte am Dienstag fest, dass sich Unbekannte Zutritt zu dem leerstehenden Wohn- und Geschäftshaus verschafft und aus diesem Kupferrohre sowie Kupferkabel entwendet hatten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher scheitern, Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 22.10.2019, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2019, 07.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher bei dem Versuch gescheitert, sich gewaltsam Zutritt zu einem Elektronikmarkt in der Westerwaldstraße in Limburg zu verschaffen. Die Unbekannten erklommen das Flachdach des Marktes auf dem Gelände eines Einkaufszentrums und versuchten erfolglos von dort ins Innere des Geschäftes zu gelangen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Mit Falschgeld bezahlt, Selters-Niederselters, Brunnenstraße, Mittwoch, 23.10.2019, 11.50 Uhr

(si)Am Mittwochmittag hat ein bisher unbekannter Mann in einer Bäckerei in der Brunnenstraße in Niederselters mit Falschgeld bezahlt. Der Mann betrat gegen 11.50 Uhr das Geschäft und bezahlte seinen Einkauf mit einem 50-Euro-Schein. Als die Verkäuferin feststellte, dass es sich bei dem Geldschein um Falschgeld handelte, verließ der Mann die Bäckerei und flüchtete in Richtung des Niederselterser Bahnhofes. Der Mann soll etwa 1,85 m groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein sowie dunkle Haare gehabt haben. Bekleidet sei der Unbekannte mit einer dunklen Jacke, einer blauen Jeans sowie Turnschuhen gewesen. Zudem hätte er einen dunklen Rucksack bei sich getragen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Windschutzscheibe beschädigt, Merenberg, Weilburger Straße, Dienstag, 22.10.2019, 14.15 Uhr

(si)Am frühen Dienstagnachmittag wurde in der Weilburger Straße in Merenberg die Windschutzscheibe eines fahrenden VW Touran beschädigt. Die 40 Jahre alte Fahrerin war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Fahrtrichtung Weilburg unterwegs, als in Höhe einer dortigen Spielothek ein faustgroßer Gegenstand gegen ihre Windschutzscheibe geflogen sei. Dabei wurde die Windschutzscheibe so stark beschädigt, dass sie riss und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 zu melden.

6. Kleintransporter gerät in Brand, Tank- und Rastanlage Bad Camberg, Fahrtrichtung Frankfurt, Donnerstag, 24.10.2019, 07.45 Uhr

(si)Am Donnerstagvormittag ist auf der Tank- und Rastanlage Bad Camberg in Fahrtrichtung Frankfurt ein Kleintransporter in Brand geraten. Der 54 Jahre alte Fahrer des Fahrzeuges der Marke Iveco war gegen 07.45 Uhr auf der A 3 unterwegs, als es zu technischen Problemen mit seinem Fahrzeug kam. Als der Mann daraufhin auf das Gelände der Rastanlage fuhr, begann das Fahrzeug zu brennen. Sowohl der 54 Jahre alte Fahrer als auch sein 51 Jahre alter Beifahrer blieben bei dem Feuer unverletzt, welches schließlich von der Feuerwehr aus Bad Camberg gelöscht werden konnte. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Brandes musste die Tank- und Rastanlage für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell