POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 22.10.2019

Limburg (ots)

1. Mit Schere verletzt, Limburg, Werner-Senger-Straße, Montag, 21.10.2019, 14.15 Uhr

(si)Am frühen Montagnachmittag wurde ein 20 Jahre alter Mann in der Werner-Senger- Straße in Limburg im Bereich der "Pusteblume" mit einer Schere verletzt. Ersten Ermittlungen zu Folge soll der 20-Jährige gegen 14.15 Uhr mit einem 21 Jahre alten Mann in Streit geraten sein. Im Verlaufe des Disputs habe der 21-Jährige die Herausgabe der Geldbörse des 20-Jährigen gefordert und diesen mit einer kleinen Schere im Bereich eines Armes verletzt. Als der 21-Jährige im Anschluss zu Fuß davonlief, nahm der Verletzte die Verfolgung des Mannes auf und informierte die Polizei, welche den Angreifer kurze Zeit später im Bereich der Schaumburger Straße festnahm und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeidienststelle nach Limburg brachte. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Der 20 Jahre alte Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Werkzeuge aus Kleinbus entwendet, Löhnberg, Waldhäuser Straße, Montag, 21.10.2019, 02.30 Uhr bis 02.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag haben sich Autoaufbrecher in der Waldhäuser Straße in Löhnberg an einem Fiat Ducato zu schaffen gemacht und aus diesem Werkzeuge im Wert von rund 8.000 Euro entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge öffneten die Unbekannten zwischen 02.30 Uhr und 02.45 Uhr gewaltsam die rückwärtige Tür des weißen Kleinbusses mit roter Aufschrift und luden die Werkzeuge aus dem Fiat in einen roten Pkw. Laut den Angaben einer Zeugin soll es sich bei den Tätern um mindestens drei junge Männer gehandelt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Fugenschneidmaschine entwendet, Beselich-Obertiefenbach, Breslauer Straße, Sonntag, 20.10.2019, 23.30 Uhr bis Montag, 21.10.2019, 06.00 Uhr

(si)Eine Fugenschneidmaschine mit einem Gewicht von rund 200 kg haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in der Breslauer Straße in Obertiefenbach entwendet. Das Arbeitsgerät stand auf der Ladefläche eines Pritschenwagens und war mit Spanngurten sowie einem grünen Spannnetz gesichert, als die Diebe zuschlugen und das Gerät im Wert von mindestens 1.500 Euro an sich nahmen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Mehrere Pkw zerkratzt, Weilburg-Kirschhofen, Wingertstraße, Freitag, 18.10.2019, 23.00 Uhr bis Samstag, 19.10.2019, 11.00 Uhr

(si)Von Freitag auf Samstag haben Vandalen in der Wingertstraße in Kirschhofen ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten zerkratzen sowohl die Beifahrerseite eines grauen BMW X1 als auch die eines schwarzen Ford Fiesta und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Zudem soll, laut den Angaben der Geschädigten, ein weiteres bisher unbekanntes Fahrzeug, welches zwischen dem Ford und dem BMW stand, beschädigt worden sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Wohnwagen aufgebrochen, Limburg-Staffel, Im Staffeler Wald, Samstag, 19.10.2019, 16.00 Uhr bis Montag, 21.10.2019, 08.15 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Montag wurde im Staffeler Wald zwischen Staffel und Görgeshausen ein Wohnwagen aufgebrochen. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür des Wagens und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Polizei sucht weiterhin Zeugen nach Verkehrsunfallflucht, Beselich-Obertiefenbach, Grüner Weg, Freitag, 18.10.2019, 10.45 Uhr

(si)Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagvormittag im Grünen Weg in Obertiefenbach (s. Pressemeldung vom 19.10.2019), sucht die Weilburger Polizei weiterhin Zeugen und Hinweisgeber. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen grauen Seat mit Weilburger Kennzeichen gehandelt haben soll. Zudem sei der Seat aus dem Bereich der Straßen Grüner Weg/Am Sportplatz gekommen, bevor das Fahrzeug nach dem Unfall auf die Schupbacher Straße einbog. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sowie Anwohner des Bereiches "Am Sportplatz" und des Grünen Weges, welche Hinweise im Zusammenhang mit der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Weilburger Polizei unter der Telefonnummer (06471) 93860 zu melden.

7. Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Kreisstraße 459, zwischen Oberweyer und Niederweyer, Montag, 21.10.2019, 16.30 Uhr

(si)Am Montagnachmittag wurde ein 67 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 459 zwischen Niederweyer und Oberweyer verletzt. Der Mann war auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Oberweyer unterwegs, als ein 35 Jahre alter Opel Fahrer von der Bundesstraße 54 kam und die Kreisstraße überqueren wollte, um weiter in den Gewerbepark in der Straße "Auf den Sechsmorgen" zu fahren. Dabei übersah der Opel-Fahrer augenscheinlich das vorfahrtsberechtigte Motorrad und stieß mit diesem zusammen. Der 67 Jahre alte Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 6.500 Euro geschätzt.

