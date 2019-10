Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht überholte Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Donnerstagmittag, 17.10.2019, auf der Strecke zwischen Gurtweil und Waldshut. Gegen 15:30 Uhr hatte dort ein VW-Fahrer überholt, obwohl ihm mehrere Fahrzeuge entgegenkamen, darunter auch ein Streifenwagen. Alle diese Fahrer mussten voll abbremsen, wie auch zumindest ein überholtes Fahrzeug nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen musste, damit nichts passierte. An der Halteranschrift konnte ein 18 Jahre alter Mann als der verantwortliche VW-Fahrer ermittelt werden. Er will ein Fahrschulauto an dieser Stelle überholt haben. Derzeit ist noch unklar, ob der VW-Fahrer an einem oder mehreren Fahrzeugen vorbeigezogen ist. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet deshalb diese Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-531).

