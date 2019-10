Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Roter Pkw streift geparktes Auto

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Vor einem Drogeriemarkt in der Lange Straße streifte am Donnerstag ein offensichtlich roter Pkw einen dort geparkten dunkelgrauen Mercedes. Die Unfallzeit kann auf 17.30 bis 17.40 Uhr eingegrenzt werden. Es entstand Sachschaden am Außenspiegel und an der linken Fahrzeugseite von ca. 3000 Euro. Der Unfallfahrer hielt aber nicht an, um sich um den Schaden zu kümmern, sondern fuhr weiter. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise auf das gesuchte rote Fahrzeug werden beim Polizeirevier Waldkirch unter Telefon 07681/4074-0 erbeten.

rb / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell