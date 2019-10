Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen - Beteiligte entfernen sich nach kurzem Gespräch - Polizei bittet um Hinweise!

Obwohl am Audi einer Frau ein Schaden von rund 6000 Euro verursacht wurde, entfernte sich nach einem Auffahrunfall am Donnerstag, 17.10.2019, auf der B 34 in Höhe des Lonza-Areals die anderen Unfallbeteiligten nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Nach Angaben der 28 Jahre alten Frau war es gegen 10:00 Uhr zum Verkehrsunfall gekommen. Die Frau war von Waldshut nach Tiengen unterwegs, als plötzlich die Autos vor ihr stark bremsten. Sie selbst fuhr dem Auto vor ihr auf, wie auch der Pkw hinter ihr dem Audi der Frau ins Heck prallte. Während die Frau schockiert sitzen blieb, stiegen die anderen Fahrer aus und einigten sich nach einem kurzen Gespräch, dass nichts passiert sei, sprich kein Schaden entstanden sei. So verließen alle die Unfallstelle. Zu Hause bemerkte dann die Frau einen doch recht großen Heckschaden an ihrem Wagen und verspürte Nackenschmerzen. Ein dunkler VW Golf war vor, ein blauer hinter der Frau, beide mit Schweizer Kennzeichen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet die Unfallbeteiligten und Zeugen, sich dort zu melden.

